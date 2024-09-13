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شباب الإمارات في المسابقة العالمية للمهارات

أعضاء فريق «مهارات الإمارات» ومشاركون في صورة تذكارية مع الرئيس الفرنسي (وام)
14 سبتمبر 2024 01:02

ليون (وام)

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يشارك فريق «مهارات الإمارات»، تحت مظلة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في المسابقة العالمية للمهارات 2024، التي تقام في مدينة ليون الفرنسية، وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، وتُعد من أكبر الفعاليات العالمية في مجال المهارات الفنية والتقنية.
وأقيم حفل افتتاح المسابقة في العاشر من سبتمبر الجاري، بحضور إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
ويمثل الوفد الإماراتي الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إضافة إلى مجموعة من مديري المركز التنفيذيين وخبراء المهارات، الذين يشرفون على دعم وتوجيه فريق الإمارات في الفعالية الدولية المرموقة.
ويتنافس 17 متسابقاً ومتسابقة من الإمارات في 16 مهارة متنوعة تشمل هندسة محركات الطيران وتقنية السيارات والرعاية الصحية والاجتماعية وهندسة الإلكترونيات وغيرها، ما يعكس التزام الإمارات بتطوير مهارات شبابها، وإبراز قدراتهم على الساحة العالمية.

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