«الهوية والجنسية» تدعو المخالفين للاستفادة من قرار المهلة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من قرار المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، وذلك من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة.

ودعت الهيئة، المخالفين إلى المبادرة بتعديل أوضاعهم خلال المهلة المحددة.

وأوضحت أن المخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم اتباع الإجراءات التالية، وهي: فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، ويتم منح المخالف مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.

كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.

أما الإجراءات في الإدارات التنفيذية للإقامة شؤون الأجانب في بقية الإمارات، فتتضمن إجراءات بلاغ الفقدان من خلال القيادات العامة للشرطة بموجبه استخراج وثيقة السفر.

وبالنسبة للمخالفين على كفالة الشركات من الذين فقدوا جوازات سفرهم، فيتوجب عليهم اتباع الإجراءات التالية: تسوية أوضاع المخالفين على كفالة الشركات التي لا يوجد عليها قيود بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي.

وأما في حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، فإنه يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية، يتم التنسيق من قبل الإدارات التنفيذية بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.

وأوضحت الهيئة، أنه بالنسبة للمخالفين من رب الأسرة أو أفراد الأسرة الذين فقدوا جوازات سفرهم فعليهم اتباع الإجراءات التالية:

- أولاً يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال.

- ثانياً: في حال رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم إذا كانت تعمل أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي.

- ثالثاً في حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين على كفالته.