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«جدران أبوظبي أجمل» دون كتابة على الجدران

خلال الحملة (من المصدر)
14 سبتمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تكثف بلدية مدينة أبوظبي جهودها للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران، ورفع مستوى جمالية المدينة، بما يواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها أبوظبي، وذلك من خلال تنظيم الحملات التوعوية التي تستهدف كافة فئات المجتمع وأصحاب العقارات بشكل عام، وطلاب المدارس بشكل خاص، بهدف خلق أجيال واعية تتحلى بقدر كبير من المسؤولية المجتمعية، وتساهم في القضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على المظهر الجمالي العام.
وتعزيزاً لجهودها في هذا الجانب، فقد نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مراكزها الفرعية ومراكز التواجد البلدي حملات ميدانية تحت عنوان، «جدران أبوظبي أجمل» في المناطق كافة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومدينة إيكاد العمالية، للحفاظ على المظهر العام من الكتابة على الجدران، وتفعيل الأدوار التطوعية لفئات المجتمع، للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية. 
وضمن هذا الإطار، نظم مركز بلدية المدينة حملة ميدانية استهدفت أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المركز، لتوعيتهم بالالتزام بالمحافظة على نظافة الجدران الخارجية للعقارات، وبضرورة إزالة أية كتابات أو رسومات مشوهة للجدران، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي العام.

أبوظبي
الكتابة على الجدران
الرسم على الجدران
بلدية أبوظبي
الإمارات
المظهر الحضاري
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