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«قضاء أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي للقانون

الحضور خلال الاحتفال (من المصدر)
14 سبتمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك دائرة القضاء- أبوظبي في الاحتفال باليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، لتسليط الضوء على دور القانون في صون الحقوق، وضمان أداء الواجبات والالتزامات، بما يسهم في حفظ العدل والمساواة، وإرساء الأمن والاستقرار في المجتمع.
ونظمت دائرة القضاء مجموعة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية التي تركز على التوعية القانونية والتعريف بالتشريعات المستحدثة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المعرفة ونشر الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست منظومة تشريعية وقانونية وقضائية رائدة عالمياً تواكب جميع المتغيرات والمستجدات في مختلف القطاعات، ترسيخاً لمبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق، بما يعزز مكانتها التنافسية في المؤشرات العالمية انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تستهدف ضمان استدامة التطوير والتحديث في ضوء استشراف المستقبل.
وأضاف المستشار يوسف العبري: من هذا المنطلق تأتي المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، تأكيداً على أهمية تكريس مبدأ سيادة القانون لدوره الفاعل والحيوي في إرساء الأمن والاستقرار في المجتمعات، وبما يضمن لجميع الأفراد الحفاظ على حقوقهم في شتى مناحي الحياة.
وقال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: يجسد اليوم العالمي للقانون رسالة مهمة لدور القوانين في دعم الاستقرار والحفاظ على النظام وضمان حقوق أفراد المجتمع في مختلف المعاملات، بما يسهم في إرساء منظومة متكاملة تعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات في ظل نظام قانوني وقضائي يحقق العدالة.
وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة أولت أهمية قصوى لترسيخ مبدأ سيادة القانون، من خلال مواكبة أحدث التشريعات والقوانين والعمل على تهيئتها للتطبيق والتنفيذ، بما يتناسب مع الأنظمة المتطورة في القطاعات المتعددة، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

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