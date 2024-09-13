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«بلدية أبوظبي» تعيد تأهيل حدائق الشامخة

ألعاب ترفيهية في حدائق أبوظبي (من المصدر)
14 سبتمبر 2024 01:02

هالة الخياط (أبوظبي)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة مشروعاً لإعادة تأهيل الحدائق في منطقة الشامخة، استعداداً لزيادة إقبال الجمهور الذي ستشهده الحدائق، خلال الأشهر المقبلة.
وطرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصة لإعادة تأهيل الحدائق في منطقة الشامخة، المرحلة الثانية، وتستهدف من خلالها الشركات المتخصصة في تنفيذ الأعمال الزراعية والبستنة، وخدمات تنسيق الحدائق.
وتلبي الحدائق العامة ومناطق الألعاب السكنية احتياجات الأطفال المختلفة، وتمنحهم تجارب من الترفيه واللعب واكتساب المهارات المختلفة في بيئة آمنة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
وتوجد في منطقة الشامخة أربع حدائق حاصلة على جائزة العَلَم الأخضر، هي: الشامخة 4،  الشامخة 5، الشامخة 6، الشامخة 7، وتعتبر الجائزة المعيار الدولي والقياسي الأبرز لإدارة المساحات المفتوحة والترفيهية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم، ومن أجل الحصول على الجائزة لا بد من توفير عدد من المتطلبات بالحديقة، منها أن تكون مكاناً يرحب بالزائرين، ومتنزهاً آمناً وصحياً، والاهتمام بنظافة وصيانة المرافق، وبمعايير الاستدامة، وكذلك المحافظة على عناصر الطبيعة والتراث، والمشاركة المجتمعية، والتسويق والإدارة الجيدة.
وأكدت البلدية أنها تحرص على تنفيذ وتجهيز مناطق الألعاب التي تضمها كل حديقة، وفق أحدث وأرقى المقاييس العالمية، لتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة لكي تكون ألعابها مناسبة وآمنة للأطفال جميعهم، بأعمارهم كافة، حتى يقضوا أوقاتاً ترفيهية ممتعة برفقة أفراد العائلة.
وتوفر الحدائق العامة خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، ويحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، وكرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال للفئات العمرية المختلفة.
وتتضمن العديد من الحدائق مضماراً لممارسة رياضة المشي حول محيط الحديقة، حفاظاً على صحة الأطفال، وفي مسعٍ لمحاربة انتشار السمنة.
ودعت البلدية مرتادي الحدائق إلى ضرورة المحافظة على المظهر الحضاري والمرافق العامة، والحد من المشوهات للارتقاء بمظهر وجمال المدينة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لمرافق الحديقة التي أُنْشِئَت من أجل رفاهية وسعادة أفراد المجتمع.

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