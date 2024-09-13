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بحث التعاون بين «الشؤون الإسلامية» و«الإحسان الخيرية»

بحث التعاون بين «الشؤون الإسلامية» و«الإحسان الخيرية»
14 سبتمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثَتْ الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقافِ والزكاة، وجمعيةُ الإحسانِ الخيرية في عجمان أَوْجُهَ التعاونِ وتعزيزَ التواصلِ والتنسيق، وذلك بحضور الشيخِ راشد بن محمد النعيمي، مديرِ عام جمعية الإحسانِ الخيرية والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسِ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافِ والزكاة، وعددٍ من المسؤولين في الجانبين.
وأكدَ الجانبانِ خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي على ضرورةِ الارتقاء بالأهداف المشتركةِ نحوَ خدمةِ المجتمع وتوحيدِ الرُّؤى والأهداف تحت مظلةِ استراتيجية دولةِ الإمارات الإنسانية.
وأشاد الشيخ راشد النعيمي بمهنية الهيئةِ وارتقاءِ رسالتها وخدماتها، مُثَمِّناً مبادراتِها الرائدةَ وحرصَها على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية للدينِ الحنيف والعاداتِ السمحة لمجتمعنا لتتوارثَها الأجيالُ عبر الأزمنة.
وتقدمَ الدكتور عمر حبتور الدرعي، بالشكر للشيخ راشد النعيمي، مُشيداً بدور جمعية الإحسانِ الخيرية وتعاونها مع الهيئة في إنجاح فعالياتها ومبادراتها.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
الإحسان الخيرية
جمعية الإحسان الخيرية
راشد النعيمي
عمر حبتور الدرعي
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