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علوم الدار

«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تنظّم لقاء لطلبة ماجستير «التربية الابتكارية»

«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تنظّم لقاء لطلبة ماجستير «التربية الابتكارية»
14 سبتمبر 2024 01:02

دبي (وام)

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نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اللقاء التعريفي لطلاب الدفعة السادسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، بالتعاون مع كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر المؤسسة.
وأكد الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، على دور البرنامج في تعزيز جودة التعليم والابتكار في النظام التعليمي. واستعرض أهداف البرنامج، وأهمية مخرجاته في دعم التطوير التعليمي.
وأعرب عن سعادته بلقاء طلبة الدفعة السادسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، مشيراً إلى النجاح الكبير للدفعات السابقة التي تمكنت من تحقيق أهدافها المهنية في المجال التربوي، مشيداً بالتعاون المثمر مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الفعال في دعم المبادرات الأكاديمية وتطوير التعليم، وتمنى للطلاب التوفيق والنجاح في رحلتهم الدراسية والمهنية.
ومن جانبه، قدّم الدكتور أحمد الكعبي، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، لمحة عن البرنامج، مشيراً إلى أهدافه ومجالاته المختلفة وخطته الدراسية. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأداء التعليمي والتميز في هذا المجال. ويتضمن الماجستير مجالين رئيسيين: الابتكار في التدريس، الذي يرّكز على تطوير مهارات المعلمين والتربويين، والابتكار في القيادة المدرسية، المخصص لإعداد مديري المدارس المتميزين. وتستغرق الدراسة 18 شهراً، وتجرى خلال أيام العطلة الأسبوعية في مقر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.

التربية الابتكارية
ماجستير التربية الابتكارية
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
الإمارات
جامعة الإمارات
خليفة السويدي
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