«التعليم والمعرفة»: 1000 مقعد جديد لمرحلة ما قبل الروضة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي عن خطوة جديدة لتعزيز الوصول إلى خدمات التعليم المبكر في الإمارة من خلال توفير 1000 مقعد إضافي لمرحلة ما قبل الروضة ضمن 12 مدرسة خاصة في أبوظبي والعين والظفرة للعام الدراسي 2024/25.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدائرة لترسيخ أسس تعليمية متينة لطلبة أبوظبي منذ مرحلة مبكرة.

وتعاونت الدائرة في هذا السياق مع العديد من المستثمرين والجهات المعنية لدعم المدارس الخاصة الحاصلة على تقييم «جيد» وما فوق ضمن أحدث تقييمات برنامج «ارتقاء» في افتتاح أقسام مخصصة لمرحلة ما قبل الروضة ضمن مرافقها التعليمية.

كما وضعت توجيهات ومعايير واضحة أثمرت عن زيادة مستوى التسجيل، وبالتالي تسهيل انتقال الأطفال بعمر 3-4 سنوات إلى مرحلة الروضة وتحسين أدائهم في الصفوف اللاحقة، ما يضمن نجاحهم وتطورهم الأكاديمي على المدى الطويل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم المبكر بالإنابة لدى دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: «نسعى إلى الاستثمار في مرحلة جوهرية من مسيرة نمو الأطفال من خلال تعزيز فرص الوصول إلى خدمات التعليم المبكر في أبوظبي والعين والظفرة. فمرحلة التعليم المبكر فرصة مهمة لترسيخ مبادئ الثقة والنجاح وأسس متينة للتعلم مدى الحياة. ونهدف إلى تمكين أولياء الأمور من دعم انطلاقة مسيرة أطفالهم، وإعدادهم للنجاح في المدرسة ومختلف نواحي الحياة».

وتشمل المدارس الـ12 التي توفر مقاعد إضافية لمرحلة ما قبل الروضة: مدرسة أي بي سي الخاصة- الشامخة، ومدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة- فلج هزاع، ومدارس أدنوك - الرويس، ومدرسة المنارة الخاصة - الشامخة، ومدارس النهضة الوطنية للبنات - المشرف، ومدرسة بيت المقدس الدولية الخاصة- مدينة محمد بن زايد، ومدرسة قادة المستقبل الدولية الخاصة- ربدان، ومدارس إنترناشونال كوميونتي- الدانة، ومدرسة الشارقة الأميركية الدولية الخاصة- مدينة شخبوط، ومدارس القمة الدولية- الدانة، ومدارس إنترناشونال كوميونتي- مدينة خليفة، ومدارس أدنوك - غياثي.

أما بالنسبة للمدارس التي تتطلع إلى إضافة قسم مخصص لمرحلة ما قبل الروضة، فحددت الدائرة مجموعة من المعايير: توافر مساحات تم تخطيطها بنسبة أقل من 90%، وإعداد خطط أكاديمية مخصصة لهذه الفئة العمرية، وتحديد مداخل ومخارج منفصلة وغيرها من متطلبات البناء، وتوافر المتطلبات اللازمة لاستيعاب 25 طالباً وطالبة، بمعدل 2.16 متر مربع للطفل الواحد، وتخصيص معلم ومساعد لكل 25 طالباً وطالبة، وتعيين مدير خاص لمرحلة ما قبل الروضة، وتحديد الرسوم بما يتماشى مع رسوم مرحلة الروضة المعتمدة حالياً ضمن المدرسة، بما في ذلك المواصلات واللباس المدرسي والكتب والموارد التعليمية وغيرها. وترخيص مُحدّث من دائرة التنمية الاقتصادية يتضمن إدراج «الحضانة» كنشاطٍ إضافي.