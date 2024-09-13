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نهيان بن مبارك يحضر أفراح العجمي والمنصوري

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
14 سبتمبر 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة أحمد جاسم أحمد المنصوري.
حضر الحفل - الذي أقيم بمجلس المشرف بمدينة أبوظبي - معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما وتمنى لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة داعياً الله تعالى أن ينعم عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار وأن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن سعادتهم بهذه المناسبة وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم مؤكدين اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

نهيان بن مبارك
الإمارات
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