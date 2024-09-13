تكريم الفائزات الأوائل في ختام مسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن» بدبي

دبي (وام)

أقامت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم احتفالاً في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي، مساء أمس، احتفاء بختام فعاليات الدورة الثامنة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

حضر الفعالية، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ونورة خليفة السويدي، نائبة عن «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وجمع كبير من سيدات المجتمع والمتسابقات ومرافقاتهن، ومديرات مراكز تحفيظ القرآن الكريم وممثلات الجوائز والمؤسسات القرآنية بالدولة.

وألقت أمينة الدبوس، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وتابع الحضور فيلماً قصيراً عن فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، بعدها استمع الحضور لتلاوات مختارة للمتسابقات، حيث تلت كل من مريم حبيب من نيجيريا، وفاطمة إبراهيم جاسم الحمادي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وصفية محمد طاهر من السويد، ما تيسر لهن من آي الذكر الحكيم.

وكرمت راعية الحفل معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ترافقها نورة خليفة السويدي، الفائزات بالمراكز العشرة الأولى وجميع المشاركات في الدورة الثامنة للمسابقة، حيث حققت متسابقة السويد صفية محمد طاهر المركز الأول، وحققت المركز الثاني المتسابقة خديجة سيد المختار من موريتانيا، وحصلت المتسابقة فاتي حسن راشد من كينيا على المركز الثالث، وحققت كل من المتسابقة مريم حبيب من نيجيريا والمتسابقة أفنان رشاد علي سالم من اليمن المركز الرابع مكرر، والمركز السادس كان من نصيب المتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز من مصر، وحققت المركز السابع المتسابقة أسماء بنت عبد الرزاق شلبي من تونس، أما المركز الثامن فكان من نصيب المتسابقة زهرا أنصاري من إيران، والمتسابقة بوتري أمينة بنت محمد حنيف من ماليزيا حصلت على المركز التاسع، وحققت كل من المتسابقة منية أحمد الصغير حسن القاضي من ليبيا المركز العاشر مكرر مع المتسابقة عائشة بلال جاخورة من جنوب أفريقيا.