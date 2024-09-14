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علوم الدار

"الخيرية العالمية" تطلق مبادرة "تصحيح أوضاع المخالفين" بإجمالي 3 ملايين درهم

"الخيرية العالمية" تطلق مبادرة "تصحيح أوضاع المخالفين" بإجمالي 3 ملايين درهم
14 سبتمبر 2024 16:29

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة "تصحيح أوضاع المخالفين" داخل الدولة بإجمالي ثلاثة ملايين درهم، بهدف استكمال إجراءات إصدار إقاماتهم، وذلك ضمن حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة من الغرامات، التي أعلنت عنها الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأوضح الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن دعم الحملات الوطنية هو نهج هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ومنها هذه الحملة المباركة، التي أعفت الأفراد من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحتهم فرصة لتسوية أوضاعهم، بهدف توفير حياة مستقرة وآمنة لهم ولأسرهم، مؤكداً أن الإدارات والأقسام المعنية تعمل على استقبال كافة الطلبات عبر موقعها الإلكتروني في خطوة للتسهيل على المستفيدين واستقبال أكبر عدد منهم.

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يذكر أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية ستقوم بقبول 600 طلب في المرحلة الأولى للمبادرة، ممن تنطبق عليهم الشروط.

المصدر: وام
الأعمال الخيرية
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