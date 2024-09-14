فرصة تكون سحب ركامية تصاحبها أمطار غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:27، والجزر الثاني عند الساعة 06:03.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والمد الثاني عند الساعة 19:16، والجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 01:46.