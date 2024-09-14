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«قضاء أبوظبي» تنظم فعاليات أسرية ومجتمعية

«قضاء أبوظبي» تنظم فعاليات أسرية ومجتمعية
15 سبتمبر 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، فعاليات أسرية ومجتمعية متنوعة، بالتزامن مع يوم الأسرة الخليجية الذي يوافق 14 سبتمبر من كل عام، والذي يحمل شعار «الأسرة ثروة وطن»، ويهدف إلى تعزيز دور الأسرة وعملها كعنصر أساسي في بناء المجتمع الخليجي ومستقبل الأجيال.
وتأتي مشاركة الدائرة في الاحتفال بهذه المناسبة التي تركز على دور وأهمية الأسرة في المجتمع الخليجي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بأهمية توفير بيئة داعمة للأسرة وتعزيز التماسك الأسري في المجتمع، ما يسهم في إعداد أجيال مستقبلية قادرة على النهوض بمجتمعاتها ومواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
وتضمنت الفعاليات التي نظمتها الدائرة في مقرها الرئيس بأبوظبي، بمشاركة موظفيها وأسرهم وطلاب عدد من المدارس، ركناً للورش، والذي اشتمل على برنامج ورش تفاعلية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الوالدين وأبنائهم ودعم الترابط الأسري، وتحقيق التواصل المستدام بين أفراد الأسرة، إضافة إلى ركن للاستشارات الأسرية، وقُدمت الاستشارات من خلال الموجهين الأسريين بالدائرة.
كما تضمنت الفعاليات ركن صحة الأسرة، والذي يركز على دعم أنماط الحياة الصحية للأسر وتعزيز الوقاية الصحية، إلى جانب مسابقات تفاعلية للأسرة والطفل تسلط الضوء على حقوق الطفل وأهميتها، فضلاً عن محاضرة توعوية بعنوان: «حماية الأسرة في ظل التحديات المعاصرة».

يوم الأسرة الخليجية
قضاء أبوظبي
أبوظبي
الأسرة
منصور بن زايد
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