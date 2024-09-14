شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج دورتي المهارات المرورية الميدانية والدراجات النارية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 24 منتسباً في دورتين: الأولى حول «مهارات المطاردة المرورية الميدانية»، والثانية حول مهارات قيادة الدراجات النارية، والتي عقدهما فرع التدريب المروري في معهد العدالة الجنائية بمدينة العين التابع لإدارة المعاهد الشرطية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حرص شرطة أبوظبي على تأهيل وتطوير منتسبيها ضمن الخطط التدريبية السنوية بأحدث المعارف والتطبيقات، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم الخبرات والمعارف التخصصية، مشيراً إلى أهمية دعم الجانب النظري بالتدريب للقيام بمهامهم الموكلة إليهم، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتعزيز مسيرة الأمن والسلامة العامة.

حضر التخريج، العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والمقدم محمد يوسف الحمادي، مدير معهد العدالة الجنائية، والنقيب مروان أحمد الحمادي، ضابط الدوريات الأمنية للاستجابة، وعدد من الضباط والأفراد.

وأوضح محمد سعيد النعيمي، مدير فرع التدريب المروري - العين، أنه تم تأهيل المنتسبين على رفع الكفاءة الميدانية ضمن مهام العمل في المرور والدوريات الأمنية.

وتلقى أفراد الدوريات تدريبات لاستخدام الفنون التكتيكية ومهارات التجاوب مع الأحداث الأمنية بمختلف أشكالها، لرفع جاهزيتهم في التعامل مع أشكال الجريمة والمخالفات المرورية كافة.

ونفذ الخريجون سيناريو واقعياً مميزاً في كيفية التصدي لأحد المخالفين يقود سيارته بتهور ورفضه اتباع التعليمات وقواعد السلامة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مديرية شرطة العين، إدارة العمليات المركزية، إدارة المهام الخاصة، إدارة الأسلحة والمتفجرات، مركز القيادة والتحكم (العين)، وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وإدارة التفتيش الأمني k9، ضمن إطار إيجاد حلول لمختلف التحديات التي يمكن أن تواجههم في مسيرتهم الشرطية.