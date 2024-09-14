«الشُعبة البرلمانية» تبحث التعاون مع صربيا والصين

أبوظبي (الاتحاد)

التقى وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس، نائب رئيس مجموعة الشُعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ايدين ديرليك، نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، وجانغ شنغ، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الشعبي الوطني الصيني، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب في العاصمة الأرمينية يريفان.

حضر اللقاء وفد الشُعبة البرلمانية: شيخة سعيد الكعبي، وماجد محمد المزروعي، عضوا المجلس الوطني الاتحادي. وجرى، خلال اللقاءين، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة في جميع المجالات، والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.