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علوم الدار

محمد بن راشد: نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر

محمد بن راشد
15 سبتمبر 2024 10:49

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهنئة للأمة الإسلامية بذكرى مولد خير البشر  نور الأرض .. شفيع الناس .. ودعا الله أن يعيدها على الجميع بالخير والسعادة.

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وكتب سموه في حسابه الرسمي في منصة إكس تدوينة استهلها باقتباس شعري:" ولد الهدي فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر .. نور الأرض .. شفيع الناس .. رحمة الله للعالمين .. نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة .. ببركة الصلاة عليه .. ومحبته .. واتباع هداه.."

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المولد النبوي الشريف
محمد بن راشد
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