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علوم الدار

الطاقم الطبي الإندونيسي ضمن "الفارس الشهم 3" يواصل تقديم الخدمات العلاجية في غزة

الطاقم الإندونيسي ضمن "الفارس الشهم 3" يواصل تقديم الخدمات العلاجية في غزة
15 سبتمبر 2024 13:05

واصل الطاقم الطبي الإندونيسي، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تقديم الخدمات العلاجية المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى في قطاع غزة؛ حيث يعمل الطاقم الطبي من جمهورية إندونيسيا جنبا إلى جنب مع الكوادر الطبية الإماراتية على تقديم الدعم الطبي للجرحى والمصابين من قطاع غزة وتقدم رعاية صحية متكاملة لهم وفق أرقى المعايير العالمية.

وأسهم الطاقم الطبي الإندونيسي منذ انضمامه إلى المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، والمستشفى الإماراتي العائم، في علاج أكثر من 250 حالة بالإضافة إلى إجراء نحو 180 عملية جراحية.

وجاء انضمام الطاقم الطبي، ترجمة للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وسعيا لتعزيز الدور الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

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وتتواصل الجهود الطبية لعلاج المصابين والجرحى من قطاع غزة ضمن آلية عمل تتوافق مع أعلى المعايير الصحية العالمية، والتي أصبحت نموذجا ناجحا في التعامل مع الحالات الحرجة وعلاجها؛ إذ بلغ عدد الحالات التي تم علاجها أكثر من 49 ألف حالة، وعدد العمليات الجراحية أكثر من 3 آلاف عملية ناجحة، إلى جانب عمليات تركيب الأطراف الاصطناعية وغيرها من الجهود الإنسانية التي تهدف إلى إعادة الأمل للأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.

وفي سياق متصل، يواصل مركز الأطراف الصناعية في عملية "الفارس الشهم 3"، تركيب الأطراف الصناعية للجرحى والمصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب في قطاع غزة؛ حيث بلغ عدد الأطراف الصناعية التي تم تركيبها إلى الآن 63 طرفا صناعيا، فضلا عن دعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من أحدث الأجهزة الطبية في مجال علاج وتقويم العظام.
 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
إندونيسيا
الإمارات
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