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علوم الدار

حمدان بن محمد يطلق مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار

حمدان بن محمد
15 سبتمبر 2024 13:54

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن "برنامج دبي للبحث والتطوير" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
 

وقال سموه عبر منصة إكس:"البحث والتطوير ركيزة رئيسية في نجاح المدن والدول والاقتصادات، ونريد أن تكون دبي من أفضل مدن العالم في دعم الباحثين والعلماء وتوفير التمويل والبنية التحتية والتشريعية للارتقاء بالمجال البحثي ... ولهذا نعلن اليوم عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن "برنامج دبي للبحث والتطوير" الذي تشرف عليه "مؤسسة دبي للمستقبل".

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وأضاف سموه :"هذه المبادرة ستقدم المنح التمويلية والدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع الجديدة والأفكار الطموحة على أرض الواقع في دبي ... وننتظر مشاركات مميزة من الأكاديميين والباحثين والجامعات الوطنية والعالمية والمؤسسات البحثية من دولة الإمارات وكافة أنحاء العالم في هذه المبادرة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الابتكار
البحث العلمي
حمدان بن محمد
دبي
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