الإثنين 16 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

22 سبتمبر موعد الاعتدال الشمسي الخريفي وتساوي الليل بالنهار في الإمارات

22 سبتمبر موعد الاعتدال الشمسي الخريفي وتساوي الليل بالنهار في الإمارات
15 سبتمبر 2024 14:38

يبدأ في 22 سبتمبر الحالي فلكيا فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض متزامنا مع موعد الاعتدال الشمسي الخريفي وتتعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه في عصر يوم 22 سبتمبر يتساوى الليل بالنهار في الإمارات ويأخذ الليل زيادته على حساب النهار الذي ستستمر ساعاته بالنقصان فيما سيبدأ الليل الدائم يخيم تدريجيا على المناطق الشمالية القطبية حتى حلول الربيع.

وأضاف أنه يتألق في أمسيات بداية الخريف عدد من المجموعات النجمية المتميزة منها “الدب الأكبر” ويبدأ المربع الخريفي “الفرس المجنح” والتي سمتها العرب "مربع الدلو" بالظهور من الجهة الشرقية كما تشهد الأرض خلال فترة الخريف زخات شهب مميزة تشاهد بالعين المجردة عند الأجواء الصحوة، كما تشاهد ذروة زخات الشهب التالية خلال الخريف “الصياديات أو الجباريات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر والأسديات 16-18 نوفمبر والتوأميات 13- 15 ديسمبر". 

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية إلى المتضررين من الفيضانات في نيجيريا
الإمارات تدين حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس القمر المتحدة

وأشار الجروان إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض دون 25 م ليلاً ودون 40 م نهاراً بدءاً من موعد الاعتدال الخريفي لتتجه الأجواء تدريجيا نحو الاعتدال أما برودة الليل فتبدأ عندما تنخفض درجات الحرارة الدنيا دون 20 م ليلاً بدءاً من منتصف أكتوبر إلى منتصف أبريل، أما برودة النهار فتبدأ عندما تنخفض درجات الحرارة العليا وتكون دون 30 م نهاراً من منتصف نوفمبر إلى منتصف مارس.

ويكون موسم الأمطار الشتوية خلال بداية نوفمبر إلى نهاية مارس وتقارب كمية الأمطار خلال الخريف 22% من مجموع الأمطار الهاطلة وتتركز في النصف الأخير منه وتظل الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب والندى صباحا خاصة من منتصف سبتمبر إلى منتصف نوفمبر وتنتشر في هذا الفصل الفواكه الخريفية منها الرمان والحمضيات والزيتون كما أن الجو يكون مناسباً للغرس والزراعة ونقل الفسائل وتقليم الأشجار وتزرع فيه معظم الخضراوات الشتوية.

المصدر: وام
الاعتدال الربيعي
الليل والنهار
الإمارات
إبراهيم الجروان
آخر الأخبار
صورة من مناورات "أوشن-24" الروسية
الأخبار العالمية
روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية
15 سبتمبر 2024
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة
اليوم 09:27
"المركزي"
اقتصاد
"المركزي": مناقصة للأذونات النقدية اليوم
اليوم 09:24
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب كولومبيا البريطانية في كندا
اليوم 09:18
الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية إلى المتضررين من الفيضانات في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية إلى المتضررين من الفيضانات في نيجيريا
اليوم 09:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©