طقس صحو وفرصة تشكل سحب وسقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 23:29 والجزر الأول عند الساعة 06:39.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. سيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 20:13، والجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 02:33.