«تريندز» وجامعة كوريا يستعرضان آفاق التعاون البحثي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مع باحثين وخبراء من جامعة كوريا، سبل تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين.

جاء ذلك في جلسة حوارية عقدت في العاصمة الكورية سيؤول بين باحثي «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ووفد الجامعة برئاسة الدكتور كيم دونغ-وون، رئيس الجامعة، وبحضور عدد من الأكاديميين والخبراء.

وفي بداية الجلسة، قلد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الدكتور كيم دونغ-وون، رئيس جامعة كوريا، «ميدالية تريندز البحثية»، تقديراً لدعمه افتتاح مكتب تريندز العالمي الثامن في حرم الجامعة، إضافة إلى إسهام الجامعة وشراكتها المعرفية مع تريندز في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي الذي نظمته سفارة دولة الإمارات في سيول.

كما تم إهداؤه كتاب «الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي»، الذي أطلقه مكتب «تريندز -سيؤول» في بداية أنشطته.

وجرى خلال الجلسة بحث آفاق التعاون المشترك، حيث أكد الجانبان ضرورة تفعيل قنوات الحوار العلمي والمعرفي بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويساهم في تعزيز المعرفة واستشراف المستقبل، وشددا على أهمية إيلاء اهتمام أكبر للبحوث المتخصصة في المجالات التكنولوجية الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته بتعاون مركز تريندز مع جامعة كوريا، إحدى أعرق الجامعات في آسيا، وافتتاح مكتبه الثامن عالمياً في حرم الجامعة، مما سيشكل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتسهيل تبادل الخبرات والكوادر، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي المركز لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالمياً.

وأوضح أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الإنتاج العلمي والمعرفي في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يشهد تطورات متسارعة.

تبادل أكاديمي

رحب الدكتور كيم دونغ-وون، رئيس جامعة كوريا، بالتعاون مع مركز تريندز وافتتاح مكتب له في حرم الجامعة، مشيراً إلى أن «تريندز» يعد من أهم المراكز البحثية في المنطقة، ويحظى بسمعة علمية وبحثية طيبة.

وقال: إن افتتاح مكتب لمركز تريندز في حرم جامعتنا سيعزز ويدعم البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، كما سيزيد من تفاعل الطلاب والباحثين مع الخبرات التي يقدمها المركز، وسيساهم في خلق بيئة بحثية أكثر ديناميكية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين مركز تريندز وجامعة كوريا في العديد من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك تنظيم ورش العمل والمؤتمرات، وتبادل الباحثين والطلاب، وإجراء البحوث المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.