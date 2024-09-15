شبكة أبوظبي للإعلام تصمم أحدث عربات البث المباشر و«أريت» الإيطالية تنفذها

أبوظبي (الاتحاد)

تفقد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أحدث عربات البث المباشر والمملوكة لشبكة أبوظبي للإعلام، وبتصميم من الشبكة وبتنفيذ من شركة «أريت» الإيطالية، والتي تم عرضها في معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي «IBC2024» المقام في مدينة المعارض بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وتعد العربة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وسيجري تخصيصها لتوفير النقل الحيّ والمباشر لمختلف الأحداث العالمية الكبرى، وتعتبر العربة الجديدة الإيطالية الصنع، والأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية للكاميرات والتقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي تضمها.

واطلع معاليه على التقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي تضمها وقدراتها في مجال البث المباشر وعلى آلية استخدامها في الميدان خلال التغطيات، وكيف ستساهم بشكلٍ مباشر في تعزيز قدرات المنصات الإعلامية التابعة للشبكة على صعيد البث التلفزيوني.

وثمن معالي عبدالله آل حامد الجهود التي بذلها أبناء الإمارات المشاركون في معرض ومؤتمر IBC2024 الدولي للبث الفضائي قائلاً: «إن المشاركة الفاعلة لشباب الإمارات في «IBC2024»، تعكس مدى التطور الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الإعلام، ويؤكد نجاح استراتيجية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية التي تستطيع تحويل التحديات إلى فرص، والانطلاق نحو الصدارة والعالمية بحلول مبتكرة وعقول متفتحة وطموحات لا حد لها من أجل مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في كل القطاعات».

وأضاف معاليه: «ما شاهدناه من جهود قدمها أبناؤنا أثناء الحدث في سبيل التعريف بمنظومتنا الإعلامية ومساعي دولتنا لتبني أحدث التقنيات في مختلف المجالات، أمر يدعو إلى الفخر، ويؤكد على أن للإعلام الوطني حضوراً مؤثراً في المشهد الإعلامي في المنطقة والعالم، بفضل شباب الإمارات المؤهلين لمسايرة التغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام العالمية، والذين قدموا نموذجاً ملهماً خلال هذا التجمع الدولي المهم عبر مشاركتهم الفعالة في صياغة مستقبل صناعة الإعلام والترفيه.

من جانبه، قال سعادة راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام: «تحرص شبكة أبوظبي للإعلام على الاستثمار بشكل متواصل في قدراتها التقنية والفنية لتوفير أعلى مستويات البث التي تتميز بها واعتاد عليها الجمهور، بما يعزز من سمعة الشبكة بوصفها واحدة من أنجح الشركات الإعلامية على مستوى المنطقة والعالم والسباقة في تبني أحدث ما وصلت إليها التكنولوجيا. وتأتي العربة الجديدة بمثابة إضافة نوعية لهذه المقدرات عبر إضافة تكنولوجيا متطورة وقدرة استيعابية متميزة لتوفير تغطية استثنائية لأهم وأكبر الفعاليات والمناسبات».

40 كاميرا

تتميز العربة بأنها مجهزة لتشغيل 40 كاميرا بتقنية «4K» و36 مصدراً خارجياً مع القدرة على بث حدثين في الوقت ذاته، ويصل طول العربة إلى 14 متراً وبعرض 2.4 متر عند إغلاقها لتصل إلى 5.5 متر عند فتحها بشكلٍ كامل، وتضم نظام صوت «دولبي آتموس 5.1.4» لتوفير تجربة صوتية غامرة.