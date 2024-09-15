الإثنين 16 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خليفة التربوية»: توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئة التعلم يعزز الإبداع

جانب من الورشة (من المصدر)
16 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كوادر شرطة أبوظبي الهندسية.. كفاءات تواكب النهضة العمرانية
260 ألف مراجعة في «العدل» عبر 4 خدمات للذكاء الاصطناعي

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أهمية توظيف أدوات وطرق تدريس تعزز الإبداع في مختلف جوانب العملية التعليمية استناداً إلى ما يشهده العصر من تطور تكنولوجي في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما يمثله من تغيير شامل في بيئة التعلم، مشيرة إلى أهمية ترسيخ الوعي لدى مختلف عناصر العملية التعليمية بشأن نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي، ومواكبة الميدان للتغير التقني الذي طرأ على البيئة الصفية في مختلف المراحل الدراسية.
جاء ذلك خلال ورش التميز للتعريف بالمجالات المطروحة في الدورة الحالية والتي أقيمت في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي.
وأكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية البرنامج التعريفي للدورة الحالية والذي يستهدف في المقام الأول تعزيز رسالة الجائزة في نشر ثقافة التميز لدى المعلمين والقيادات المدرسية والطلبة والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن التعليمي، حيث ناقشت ورشة العمل أمس مجال التعليم العام فئة المعلم المبدع، وتحدث فيها الدكتور قسيم الشناق ومحمد إبراهيم أو غنيم، وتطرقا فيها إلى أهمية الإبداع ودوره في العملية التعليمية وكذلك ضرورة إعداد المعلمين في مرحلة مبكرة وتزويدهم بمهارات الإبداع التي تعزز قدرة كل منهم على التميز في الميدان، كما ناقشت الورشة مجال التعليم العام فئة الأداء التعليمي المؤسسي وتحدث فيها عبيد الطنيجي، وفي مجال أصحاب الهمم استعرض الدكتور روحي عبيدات، وعائشة الظنحاني وزينب الظاهري أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية في رعاية أصحاب الهمم، وناقش الدكتور حسين العثمان أبرز آليات التميز في مجال التعليم وخدمة المجتمع، واستعرضت أسرة محمد الهوتي تجربتها في التميز، وفي مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية تحدث كل من الدكتور محمد بن صوف ووفاء الشامسي عن أهمية توظيف أدوات متطورة في تدريس اللغة العربية والاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في غرس جاذبية اللغة الأم في نفوس الطلبة في مرحلة عمرية مبكرة.

جائزة خليفة التربوية
الذكاء الاصطناعي
أبوظبي
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
آخر الأخبار
صورة من مناورات "أوشن-24" الروسية
الأخبار العالمية
روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية
15 سبتمبر 2024
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
علوم الدار
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
اليوم 09:53
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة
اليوم 09:27
"المركزي"
اقتصاد
"المركزي": مناقصة للأذونات النقدية اليوم
اليوم 09:24
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب كولومبيا البريطانية في كندا
اليوم 09:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©