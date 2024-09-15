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علوم الدار

وفد إماراتي يشارك في المنتدى الإعلامي لـ«بريكس» في موسكو

جمال الكعبي لدى مشاركته في المناقشات (وام)
16 سبتمبر 2024 01:09

موسكو (وام)

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شارك وفد إعلامي برئاسة الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، في مناقشات المائدة المستديرة التي عقدت خلال المنتدى الإعلامي لمجموعة دول «بريكس» التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الحالي. وتناولت المائدة التي حملت عنوان «دور المجتمع الإعلامي لدول بريكس في تعزيز الاستقرار والتعاون في عالم متعدد الأقطاب»، أهم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام على مستوى العالم، لا سيما دول «بريكس» وإيجاد الحلول لها. وضم الوفد سعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام».

موسكو
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المنتدى الإعلامي
الإمارات
وكالة أنباء الإمارات
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