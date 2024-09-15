الأعلى للأمومة والطفولة و«الداخلية» ينظمان «أسبوع الصحة النفسية»

أبوظبي (وام)

أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انطلاق فعاليات أسبوع الصحة النفسية، الذي يستمر حتى 19 سبتمبر الحالي، في إطار البرنامج التمهيدي لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، الذي ستعقد فعالياته يوم 10 أكتوبر المقبل في أبوظبي، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، ندوة مخصصة لموظفي وزارة الداخلية بعنوان «التماسك الأسري والرفاه النفسي للرجل» تستضيفها الوزارة يوم 17 سبتمبر، ويتحدث فيها العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بوزارة الداخلية، والدكتور خليفة علي السويدي، المستشار التربوي والنفسي، وأحمد عبدالكريم بامسلّم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشارية الطب النفسي، ويديرها الإعلامي فيصل بن حريز المر، من قناة «سكاي نيوز عربية».

من الاكتشاف إلى الشفاء

وبدأت فعاليات الأسبوع، بفعالية لأفراد الجمهور، حملت عنوان «من الاكتشاف إلى الشفاء»، استضافها فرع دائرة التنمية الأسرية في مركز مدينة زايد المجتمعي في الظفرة، وتحدث فيها الدكتور ناصر الزبيدي، اختصاصي الطب النفسي في سكينة للصحة النفسية والرفاهية - صحة، والرائد صالح الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات لدى شرطة أبوظبي، وأدارها إبراهيم الحوسني، نائب رئيس مجلس شباب الظفرة.