تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عv«المؤتمر العالمي للمرافق»، التي تستضيفها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في مركز «أدنيك» أبوظبي وتستمر إلى 18 سبتمبر.

وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي في قطاع مرافق الكهرباء والمياه، لتسليط الضوء على أحدث التطورات البحثية والخدمات التقنية والحلول المبتكرة لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي. ويُعد الحدث منصة استثنائية تجمع صناع القرار والخبراء من جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول العالم، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والخدمات والتقنيات المبتكرة، التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون وترشيد التكاليف، إلى جانب زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء التجاري، مما يدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع المرافق.

وتركز نسخة هذا العام على أهمية تبني أحدث التقنيات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تدفع عجلة الابتكار والتطوير في قطاع المرافق، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى مع رواد الصناعة، وبحث معالجة التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة والمياه واستكشاف الفرص المتاحة للمساهمة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير سياسات واستراتيجيات متكاملة تضمن استدامة الموارد.