«الشؤون الإسلامية» تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

أبوظبي (الاتحاد)

رفع الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وجميع شعب الإمارات وكل المسلمين، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بموفور الصحة والعافية، ووطننا ينعم بالأمان والتقدم والازدهار مع كل ربوع العالم.

وفي إطار حرص الهيئة على ترسيخ القيم النبوية المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الأجيال نظمت الهيئة مجموعة من الأنشطة والفعاليات عبر منصاتها التفاعلية والتواصلية مع الجمهور، تناولت جوانب مختلفة من سيرته وشمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وضرورة الاقتداء بأقواله وأفعاله في كل شؤون حياتنا وتواصلنا مع الآخر.

احتفال رسمي

تحتفل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي كل عام بهذه المناسبة العظيمة من خلال تنظيم احتفال رسمي بحضور العديد من كبار الشخصيات في الدولة، ولفيف من رجال الدين المسيحي، وسط أجواء من التسامح والمشاركة الروحانية التي تمتاز بها الاحتفالات الدينية في الدولة.

ويشتمل برنامج الاحتفال في العادة على تقديم التهنئة بالمناسبة للقيادة الحكيمة في البلاد، وتهنئة جميع الشعوب العربية والإسلامية، ثم كلمات تبرز قيمة وأهمية المناسبة، والحديث عن منهجية التسامح والسلام في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.