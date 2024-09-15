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علوم الدار

ابن بيّه يهنئ القيادة الرشيدة بالمولد النبوي الشريف

ابن بيّه يهنئ القيادة الرشيدة بالمولد النبوي الشريف
16 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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رفع معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وذكر معاليه أن المولد النبوي فاتحة فصل من فصول التاريخ لا بمعناه الزمني فحسب، بل بمعناه الكوني والروحي، إنه بداية الهداية لمليارات من البشر كان الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم سبباً في هدايتهم إلى توحيد الخالق والرحمة بالخلق، إنه ميلاد الرحمة «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، وميلاد الأخلاق «وإنك لعلى خلق عظيم».

عبدالله بن بيّه
الإمارات
المولد النبوي الشريف
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
محمد بن زايد
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