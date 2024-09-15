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علوم الدار

الشيخة فاطمة تهنئ شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية

الشيخة فاطمة تهنئ شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية
16 سبتمبر 2024 01:09

أبوظبي (وام)

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي.
وقالت سموها: «بمناسبة ذكرى مولد نبراس البشر، وخاتم المرسلين، والذي بُعث رحمة للعالمين، يسعدنا تقديم أزكى عبارات التهاني والتبريكات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية، راجين من الله العلي القدير، أن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والعافية والتقدم والازدهار، وأن يعم الخير والبركات والسلام والأمان شعوب العالم».

الشيخة فاطمة
المولد النبوي الشريف
الإمارات
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