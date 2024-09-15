رئيس الدولة: السلام والاستقرار والأمان لمنطقتنا والعالم

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأمة الإسلامية، بذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا سموه، الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا).. في ذكرى مولد السراج المنير، نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «(ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء).. نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر.. نور الأرض.. شفيع الناس.. رحمة الله للعالمين».

ودعا سموه: «نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة.. ببركة الصلاة عليه.. ومحبته.. واتباع هداه».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «في ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نستحضر خلقه العظيم وصفاته الكريمة وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية.. وبهذه المناسبة أدعو الله تعالى أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع».