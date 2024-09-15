الإثنين 16 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: السلام والاستقرار والأمان لمنطقتنا والعالم

رئيس الدولة: السلام والاستقرار والأمان لمنطقتنا والعالم
16 سبتمبر 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية إلى المتضررين من الفيضانات في نيجيريا
الإمارات تدين حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس القمر المتحدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأمة الإسلامية، بذكرى المولد النبوي الشريف.
ودعا سموه، الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان.
وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا).. في ذكرى مولد السراج المنير، نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان».
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «(ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء).. نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر.. نور الأرض.. شفيع الناس.. رحمة الله للعالمين».
ودعا سموه: «نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة.. ببركة الصلاة عليه.. ومحبته.. واتباع هداه».
كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «في ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نستحضر خلقه العظيم وصفاته الكريمة وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية.. وبهذه المناسبة أدعو الله تعالى أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع».

محمد بن زايد
الإمارات
المولد النبوي الشريف
آخر الأخبار
صورة من مناورات "أوشن-24" الروسية
الأخبار العالمية
روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية
15 سبتمبر 2024
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
علوم الدار
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
اليوم 09:53
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة
اليوم 09:27
"المركزي"
اقتصاد
"المركزي": مناقصة للأذونات النقدية اليوم
اليوم 09:24
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب كولومبيا البريطانية في كندا
اليوم 09:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©