«خيرية الشارقة»: 56.4 مليون درهم لـ28071 مكفولاً حول العالم

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن أن عدد مكفوليها من الأيتام خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 28071 مكفولاً بمصروفات مالية قيمتها 56.4 مليون درهم، في أكثر عن 21 دولة حول العالم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الجمعية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري (2024).

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس جمعية الشارقة الخيرية: إن مشروع الكفالة يتضمن 5 فئات، منها فئة الأيتام ويبلغ عددهم 27680 يتيماً، إلى جانب 254 حالة من فئة الأسر المتعففة، بينما تضم فئة الأئمة والمعلمين نحو 80 مكفولاً تقوم الجمعية بالتكفل بصرف رواتبهم نظير قيامهم بعملهم كمعلمين في المدارس التي تقوم الجمعية على إنشائها في المناطق النائية، إلى جانب 15 من أئمة المساجد الذين تتكفل الجمعية بتوفير احتياجاتهم المعيشية، لضمان المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، كما تتنوع الكفالات كذلك لتشمل 15 حالة من طلبة العلم، إلى جانب 42 من أصحاب الهمم.

الكفالات

مشروع الكفالات يخضع لآلية دقيقة تستهدف تقديم رعاية متكاملة إلى المكفولين بهدف تقديم العون لهم، موضحاً أن إدارة الكفالات وشؤون الأيتام في الجمعية تقوم بمتابعة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذه المهمات، فهي تختص بتقديم المساعدة والدعم لجميع الفئات المحتاجة، بهدف رعايتها وتأهيلها تأكيداً على القيم الأساسية في الجمعية.