الإمارات تدين حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس القمر المتحدة

أبوظبي (وام)

دانت دولة الإمارات، بشدة، حادثة الطعن التي تعرض لها فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، والتي أدت إلى إصابته، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

وعبَّرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع حكومة وعائلة فخامته، وشعب جمهورية القمر المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها لفخامته بالتعافي والشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لأشكال العنف كافة.

وأصيب رئيس جزر القمر غزالي عثماني بجروح طفيفة بعد تعرّضه الجمعة الماضي لهجوم بالسكين، وفق ما أعلنت الرئاسة، مشيرة إلى القبض على منفذ الهجوم.

وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة زعيم ديني بارز، موضحة خلال البيان أن جروح الرئيس ليست خطرة وقد عاد إلى منزله، والمهاجم في قبضة أجهزة الأمن. وقالت المتحدثة باسم الحكومة القمرية فاطمة أحمدة: «إن الهجوم وقع في منطقة سليمان-إستاندرا، في ضواحي العاصمة موروني»، متابعة «الحمد لله أن حياته ليست بخطر»، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال النائب العام، خلال مؤتمر صحافي عقده في موروني، إن المهاجم يبلغ 24 عاماً ويدعى أحمد عبدو، يتحدّر من منطقة سليمان-إستاندرا حيث تعرّض الرئيس لهجوم خلال مراسم دفن المسؤول الديني. ووفق المدعي العام، نُفّذ الهجوم بواسطة «سكين مطبخ»، وقد أسفر عن جرح شخصين هما الرئيس وقريب للمسؤول الديني المتوفى.

وقال إن عناصر الحماية الأمنية للرئيس سيطروا على الشاب فوراً وسلّموه للمحققين.

وأضاف أن التحقيق جار لمعرفة الملابسات أو الأسباب التي دفعت الشاب إلى الشروع في محاولة اغتيال الرئيس. يشار إلى أن غزالي عثماني سياسي وعسكري تولى رئاسة جزر القمر منذ عام 2016، وشغل سابقاً منصب الرئيس منذ العام 1999 إلى 2002، ومرة أخرى من عام 2002 إلى 2006. يذكر أن أرخبيل جزر القمر يتألف من 3 جزر، هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة.