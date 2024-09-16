الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام قطر

حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام قطر
16 سبتمبر 2024 13:05

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري اليوم، سعيد بن علي الهاجري، قنصل عام دولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين، بالقنصل العام لدولة قطر، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية، ومسارات التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.كما جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا سموه عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

أخبار ذات صلة
انطلاق الدورة الـ 30 من "المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية" في دبي
انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة "إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات"

من جانبه أعرب القنصل العام القطري عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده، مشيدا بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية في المجالات كافة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين.

 

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
قطر
الإمارات
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اقتصاد
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اليوم 17:38
حجز مركبات الأجرة العامة بأبوظبي عبر «تطبيق يانغو» للنقل الذكي
علوم الدار
حجز مركبات الأجرة العامة بأبوظبي عبر «تطبيق يانغو» للنقل الذكي
اليوم 17:37
جانب من فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق (من المصدر)
اقتصاد
«العالمي للمرافق» يعزز الابتكار في قطاعي المياه والكهرباء
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©