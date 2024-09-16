الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأعمال الخيرية العالمية" تطلق حملتها الجديدة لكفالة 5 آلاف يتيم

"الأعمال الخيرية العالمية" تطلق حملتها الجديدة لكفالة 5 آلاف يتيم
16 سبتمبر 2024 13:28

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إطلاق حملتها الجديدة لعام 2024 تحت عنوان "الأيتام والرعاية الصحية"، بهدف كفالة 5 آلاف يتيم إضافي، وتقديم الرعاية الصحية للأسر الفقيرة والأيتام وأمهاتهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة وريادتها في توفير حياة كريمة للأيتام، خصوصاً في المجتمعات الأكثر حاجة.

وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة: "إن رعاية الأيتام وصية من وصايا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومسؤولية أخلاقية واجتماعية، ونهج سارت عليه الهيئة حتى تجاوز عدد المكفولين لديها 62 ألف يتيم داخل الدولة وخارجها، كما أن قصص نجاح أيتام الهيئة ترجمت قيم الخير التي نسعى إليها، بعد أن باتوا قدوة في العطاء ومحط فخر لمجتمعاتهم، في مختلف مجالات الحياة".

أخبار ذات صلة
انطلاق الدورة الـ 30 من "المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية" في دبي
انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة "إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات"

وأضاف أن وفد الهيئة زار عدداً من الدول العربية والأفريقية بهدف الوقوف على احتياجات الأيتام والمرضى فيها، وأشرف على الحالات داخل الدولة، خصوصاً تلك التي تعاني من أمراض ضمور العضلات الشوكي النادر ومرضى الفشل الكلوي، داعيا أصحاب الأيادي البيضاء على أرض الإمارات لدعم هذه الحملة.

يذكر أن الحملة تتضمن عشرات المشاريع الأخرى أهمها: بناء وتأثيث المراكز الصحية في الدول الفقيرة، وتوفير المستلزمات الطبية كأجهزة الأكسجين وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب كفالة المرضى، وغيرها من المشاريع والمبادرات المهمة.
 

المصدر: وام
هيئة الأعمال الخيرية
كفالة الأيتام
الإمارات
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اقتصاد
«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
اليوم 17:41
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اقتصاد
تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
اليوم 17:38
حجز مركبات الأجرة العامة بأبوظبي عبر «تطبيق يانغو» للنقل الذكي
علوم الدار
حجز مركبات الأجرة العامة بأبوظبي عبر «تطبيق يانغو» للنقل الذكي
اليوم 17:37
جانب من فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق (من المصدر)
اقتصاد
«العالمي للمرافق» يعزز الابتكار في قطاعي المياه والكهرباء
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©