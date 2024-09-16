شبكة أبوظبي للإعلام تصمم أحدث عربات البث المباشر بتنفيذ "أريت" الإيطالية

صممت شبكة أبوظبي للإعلام، أحدث عربات البث المباشر بتنفيذ "أريت" الإيطالية، والتي تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية للكاميرات.

وتفقد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أحدث عربات البث المباشر التي تم تصميمها من قبل شبكة أبوظبي للإعلام، وبتنفيذ من شركة «أربيت» الإيطالية، والتي تم عرضها في معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي «IBC2024» المقام في مدينة المعارض بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وتعرض في معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي «BC2024» المقام في مدينة المعارض بالعاصمة الهولندية أمستردام، العربة الجديدة الإيطالية الصنع ..والتي صممتها شبكة أبوظبي للاعلام.. وهي الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية للكاميرات والتقنيات والتكنولوجيا المتطورة.

واطلع معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام على التقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي تميز العربة وقدراتها في مجال البث المباشر وعلى آلية استخدامها في الميدان خلال التغطيات وكيف ستساهم بشكلٍ مباشر في تعزيز قدرات المنصات الإعلامية التابعة للشبكة على صعيد البث التلفزيوني.

وثمن معالي عبدالله آل حامد الجهود التي بذلها أبناء الإمارات المشاركون في معرض ومؤتمر IBC2024 الدولي للبث الفضائي قائلاً: «إن المشاركة الفاعلة لشباب الإمارات في «IBC2024»، يعكس مدى التطور الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الإعلام

وأضاف معاليه: "إن ما شاهدناه يؤكد أن للإعلام الوطني حضوراً مؤثراً في المشهد الإعلامي في المنطقة والعالم".

من جانبه، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام: "تحرص شبكة أبوظبي للإعلام على الاستثمار بشكل متواصل في قدراتها التقنية والفنية لتوفير أعلى مستويات البث التي تتميز بها واعتاد عليها الجمهور".

يشار إلى أن العربة تأتي مجهزة لتشغيل 40 كاميرا بتقنية «4 كي» و36 مصدراً خارجياً مع القدرة على بث حدثين في الوقت ذاته. ويصل طول العربة إلى 14 متراً وبعرض 2.4 متر عند إغلاقها لتصل إلى 5.5 متر عند فتحها بشكلٍ كامل، وتضم نظام صوت «دولبي آتموس 5.1.4» لتوفير تجربة صوتية غامرة.