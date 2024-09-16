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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المكسيك وحاكم عام بابوا غينيا الجديدة المستقلة بذكرى استقلال بلديهما

رئيس الدولة ونائباه
16 سبتمبر 2024 14:33

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة أندريس مانويل لوبيز أبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية وفخامة السير بوب داداي حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيمس مارابي رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة.

 

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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