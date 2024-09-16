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علوم الدار

"فخر الوطن": الإمارات رائدة عالمياً في التميّز الصحي

"فخر الوطن": الإمارات رائدة عالمياً في التميّز الصحي
16 سبتمبر 2024 15:25

أكّد مكتب "فخر الوطن"، أنّ اهتمام دولة الإمارات باليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يتمّ الاحتفال به سنوياً في 17 سبتمبر، يعكس التزامها المستمر بتحسين جودة الرعاية الصحية للجميع، ودليل على حرصها على حماية صحة وسلامة سكانها.
وأضاف مكتب فخر الوطن بهذه المناسبة، أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى في الإمارات، يعد فرصة لتسليط الضوء على جهود أبطال خط الدفاع الأول من العاملين في الرعاية الصحية لتقديم رعاية آمنة وفعّالة.
وأوضح أنّ الاحتفاء بهذه المناسبة يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الإمارات لحماية كافة أفراد المجتمع من الأمراض، وضمان أن يكون نظام الرعاية الصحية مرنًا وموثوقًا وقادرًا على تلبية احتياجات الجميع، إضافة إلى إبراز جهودها المُساهمة في المبادرات العالمية الهادفة لبناء عالمٍ خالٍ من الأمراض.
وأكد مكتب فخر الوطن أن دولة الإمارات، تعتبر سلامة المرضى أولوية قصوى، حيث نفّذت العديد من المبادرات والسياسات لضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية في نظامها الصحي.

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