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حاكم الشارقة يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الذيد

حاكم الشارقة يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الذيد
16 سبتمبر 2024 16:42

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد، صباح اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه، في بداية الاجتماع، بالحضور من أعضاء المجلس وهنأهم بالافتتاح الرسمي لجامعة الذيد، واستمرار العمل والجهود لانطلاقتها.

وتمنى سموه، خلال كلمته، النجاح والتوفيق لأعضاء المجلس والمجتمع الجامعي بأفراده كافة من أساتذة وإداريين وطلبة، من أجل تحقيق رؤية ورسالة جامعة الذيد في التعليم والتعلّم والتدريب والبحث العلمي والتي تشكّل إضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة.

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واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الدراسي 2024 - 2025 ولوائحها وهيكلها التنظيمي واطلع على تقرير الدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشليبي، مدير الجامعة الذي تناول الأعمال المنجزة خلال فترة التأسيس وشملت استراتيجية الجامعة ورؤيتها في التميّز الأكاديمي العلمي لإعداد جيل مؤهل من الكوادر المتخصصة، إلى جانب جهود التواصل مع المجتمع والتخطيط الاستراتيجي في أعمال البنية التحتية للكليات ومرافق الجامعة المختلفة.

واطلع المجلس أيضا على تقارير أعمال لجان المالية والأكاديمية والتدقيق الداخلي والالتزام، ولجنة تنمية الموارد المالية.

حضر اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد كل من: الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، والدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشليبي مدير جامعة الذيد، والدكتور بيتر مكافيري مدير الكلية الملكية للزراعة في بريطانيا، والدكتور وارويك بيلي أستاذ طب الخيول في كلية الطب البيطري بجامعة ولاية واشنطن، والدكتور سالم زايد خليفة الطنيجي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا في الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، والدكتور خليفة مصبح بن يولك الكتبي مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، والدكتور سعيد حارب ضحي المنصوري رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور أحمد سعيد الخاصوني الكتبي ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.

المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
جامعة الذيد
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