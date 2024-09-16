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الإمارات تدين محاولة اغتيال دونالد ترامب

شعار وزارة الخارجية
16 سبتمبر 2024 18:59

أبوظبي (وام، وكالات) 

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دانت دولة الإمارات، بشدة، محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وعبَّرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تعاطفها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة.
كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لأشكال العنف كافة.
ونجا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب مما وصفه مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه محاولة اغتيال ثانية، وتأكدت سلامته أمس، بعد أن رصد‭‭‭‬‬‬‬‬ أفراد جهاز الخدمة السرية مسلحاً قرب ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، وأطلقوا النار عليه أمس الأول.
وقال مسؤولون في إنفاذ القانون إن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا المسلح في أحراش قرب الملعب على بعد مئات الياردات من موقع ترامب، مضيفين أن المشتبه به ألقى بندقية هجومية، ومتعلقات أخرى وفَّر في سيارة، لكن السلطات اعتقلته بعد ذلك.
جاء ذلك بعد نحو شهرين من تعرض ترامب لمحاولة اغتيال بالرصاص خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابته بجرح طفيف في أذنه اليمنى.
وقال ترامب على منصات التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الأول «أود أن أشكر الجميع على اهتمامهم وكل من تمنوا لي السلامة، كان بكل تأكيد كان يوماً مثيراً!». وشكر جهاز الخدمة السرية والشرطة على حمايته.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وقناة فوكس نيوز وشبكة سي.إن.إن نقلاً عن مسؤولين في إنفاذ القانون لم تذكر أسماءهم، أن المشتبه به يدعى رايان ويسلي روث «58 عاماً» من هاواي. 
ورداً على سؤال من صحفي، اعترف مسؤولون بأن ملعب الجولف لم يكن مطوقاً أمنياً بالكامل بسبب عدم وجود ترامب حالياً في منصب الرئيس.
وقال ريك برادشو، قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش، خلال إفادة أمس «لو كان (رئيساً حالياً) كنا سنطوق ملعب الجولف بأكمله، لأنه ليس كذلك، فالتأمين مقتصر على المناطق التي تعتبرها الخدمة السرية ممكنة».

الإمارات
دونالد ترامب
محاولة اغتيال
إدانة
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