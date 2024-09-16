طقس صحو بوجه عام رطب ليلاً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، و سرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 00:22، والجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:13.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:03 والمد الثاني عند الساعة 21:10، والجزر الأول عند الساعة 15:16 والجزر الثاني عند الساعة 03:18.