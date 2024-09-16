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أمام رئيس الدولة.. سفيرا الإمارات لدى كندا والبرتغال يؤديان اليمين القانونية

أمام رئيس الدولة.. سفيرا الإمارات لدى كندا والبرتغال يؤديان اليمين القانونية
16 سبتمبر 2024 21:23

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، عبد الرحمن علي المر النيادي سفير الدولة المعين لدى كندا وأحمد عبد الرحمن أحمد المحمود سفير الدولة المعين لدى جمهورية البرتغال، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، عن تمنياته للسفيرين التوفيق في مهامهما الجديدة.

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من جانبهما، عبر السفيران عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولتهما إياها القيادة لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهما سيعملان بجد وإخلاص على تعزيز علاقات الإمارات وتطويرها مع البلدين المعينين فيهما. 

حضر مراسم أداء اليمين: معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
سفير الدولة
اليمين القانونية
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