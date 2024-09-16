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علوم الدار

5 شهادات أيزو لــ«نقل عجمان»

5 شهادات أيزو لــ«نقل عجمان»
17 سبتمبر 2024 01:14

عجمان (الاتحاد)

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حصلت هيئة النقل في عجمان على خمس شهادات أيزو في مجالات متعددة، تشمل: نظام إدارة البيئة (ISO14001)، نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO45001)، نظام إدارة المخاطر (ISO31000)، نظام إدارة الشكاوى (ISO10002)، ونظام تطبيق ميثاق المتعاملين (ISO10001).
يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الهيئة في تطوير استراتيجيات العمل، حيث نجحت في الحصول على هذه الشهادات ضمن إطار تطبيق المعايير العالمية في كافة الممارسات. مما يعزز الحوكمة ويرتقي بجودة الخدمات والعمليات بشكل مثالي.
وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل - عجمان، حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع أنظمتها الإدارية مشيراً إلى أن حصول الهيئة على خمس شهادات جديدة يعكس جهود فريق العمل الذي يسعى دائماً لتحقيق التميز من خلال تبني الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والجودة المؤسسية.

أيزو
عجمان
هيئة النقل
البيئة
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