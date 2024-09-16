بلدية أبوظبي تؤكد على ضرورة تصنيف المنشآت عبر «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

حثت بلدية مدينة أبوظبي المهندسين العاملين في أبوظبي على أهمية التسجيل في نظام قيد المهندسين، كما دعت المنشآت الهندسية من شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية إلى التصنيف من خلال منصة (تم).

جاء ذلك خلال الورشة التي عقدها قطاع تخطيط المدن- إدارة التصنيف وقيد المهن في بلدية مدينة أبوظبي عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز) بهدف اطلاع هذه المنشآت الهندسية على مستجدات التسجيل والقيد، ومتطلباتها، مشيرة إلى أن الالتزام بتسجيل وقيد المهندسين وتصنيف المنشآت الهندسية يسهم في زيادة أعداد المهندسين، ورفع أعداد المنشآت الهندسية المصنفة.

وأوضحت البلدية أن تسجيل جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي في نظام قيد المهندسين الجديد عبر «تم» يخولهم الحصول على البطاقات التي تؤهلهم للتعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.