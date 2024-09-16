«تريندز» و(Solutionsplus) يوقعان اتفاقية تعاون بحثي

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشركة سلوشنز بلس (Solutions+)، إحدى شركات مبادلة، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات البحثية والمعرفية والإعلامية والتكنولوجيا.

وقّع الاتفاقية في مقر مركز تريندز بأبوظبي كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة Solutions+، بحضور نخبة من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانيات كلا الطرفين لتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي، ووضع حلول مبتكرة تواكب التطورات المستقبلية. كما تسعى إلى إنتاج وتعزيز المحتوى البحثي والمعرفي العالمي.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تبادل الخبراء والمحللين، ومجالات التدريب والتطوير، وإقامة الفعاليات العلمية، واستطلاعات الرأي، ونشر الأبحاث، والدراسات. كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون العلمي عن بُعد وتقوية شبكات التواصل مع الشركاء.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية التعاون مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، مثل شركة الحلول التقنية المتطورة.