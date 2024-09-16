«إيدج» تعرض أحدث الحلول الدفاعية في معرض أذربيجان الدولي للدفاع

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، لأول مرة في معرض أذربيجان الدولي الخامس للدفاع، أحد أكبر المعارض في المنطقة لمنتجات القوات البحرية والجوية والجيش والأمن الداخلي. وسيقام الحدث من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز باكو للمعارض.

وعلى مدار ثلاثة أيام ستعرض «إيدج» العديد من منتجات التكنولوجيا الذكية المعدّلة وفقاً للمتطلبات التشغيلية المحددة للعملاء. وتشمل الأسلحة الانزلاقية الموجهة المتقدمة، والذخائر الموجهة بدقة، وتقنيات الحرب السيبرانية، وأنظمة الصواريخ الجوية المتقدّمة.

وضمن باقتها من الأسلحة الذكية ستعرض «إيدج» مجموعة «راش» من الذخائر الموجهة بدقة، ومجموعة الذخائر الجوالة للضربات السريعة من طراز «شادو»، وعائلة «ديزرت ستينغ» من الأسلحة الانزلاقية الموجهة، ومجموعة «الطارق» من الذخائر المعيارية دقيقة التوجيه والتي أثبتت كفاءتها في القتال، وتعمل في كل الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً.

وفي مجال الحرب الإلكترونية، ستعرض «إيدج» منتجات وحلولاً متطورة ورائدة على مستويات الحماية والوعي بالظروف المحيطة والتفوق المعلوماتي في بيئات عالية التعقيد؛ بهدف دعم مختلف المهام العسكرية والاستخباراتية، مثل «ACTIVECELL SAR» و«سكاي شيلد».

كما ستعرض «إيدج» أيضاً مجموعة من التقنيات والذخائر غير الفتّاكة، بالإضافة إلى باقة من الذخائر ذات العيار الصغير.