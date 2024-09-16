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«أبوظبي للتنقل» يدرس تشغيل تاكسي ذكي من المطار إلى جزيرتي ياس والسعديات

«أبوظبي للتنقل» يدرس تشغيل تاكسي ذكي من المطار إلى جزيرتي ياس والسعديات
17 سبتمبر 2024 01:12

دينا جوني (دبي) 

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أعلن يوسف عبدالله المدني، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية بالإنابة في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، لـ«الاتحاد»، التوسع في أسطول المركبات ذاتية القيادة عبر طرح 8 سيارات جديدة ستبدأ العمل في 2025، وتضاف إلى السيارات الثماني العاملة حالياً في جزيرتي ياس والسعديات.
وكشف أن المركز يدرس إمكانية طرح التاكسي ذاتي القيادة من المطار إلى جزيرة ياس لخدمة زوار الإمارة، وأشار المدني إلى أن المركز سيفتح في عام 2025 باب استقبال طلبات الشركات الخاصة الراغبة في تشغيل وتجريب مركباتها ذاتية القيادة على طرق أبوظبي. وقال المدني على هامش مشاركة المركز في المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية في دبي، إن المرحلة التوسعية ستشهد تشغيل المركبات في شوارع جديدة في جزيرة السعديات، بالإضافة إلى مناطق محددة ضمن مدينة أبوظبي، وفي الشوارع الأقل ازدحاماً.
وقال إن السلامة المرورية تقع على رأس أولويات المركز، لذلك يتم تنفيذ مشروع التنقل ذاتي القيادة حالياً تحت إشراف سائق، على أن يتم الاستغناء تماماً عن أي تدخل بشري في المراحل اللاحقة، وبعد وضع التشريعات اللازمة لذلك.
وأكد أن مشاركة المركز في المعرض العالمي هدفها تعزيز دور ومكانة أبوظبي في مجال أنظمة النقل الذكية، وترسيخ المبادئ للوصول إلى أفضل الإمكانيات، وتعزيز السلامة المرورية وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الأنظمة الذكية.

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