شرطة دبي تُخرج الدفعة الأولى من دبلوم استشراف الجاهزية المستقبلية

دبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة دبي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني لاستشراف الجاهزية المستقبلية، الذي نظمه مركز استشراف المستقبل، بالتعاون مع جامعة الشارقة والإدارة العامة للتدريب.

حضر الحفل اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، الذي سلم الشهادات لـ 29 خريجاً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إلى جانب الشيخ محمد عبدالله المعلا، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، وعدد من كبار الضباط والمدنيين.

وأكد رفيع أن استشراف المستقبل في العمل الشرطي أصبح ركيزة أساسية لصنع القرار والتنبؤ الأمني، ما يساهم في الحد من الجريمة، واستباق الأحداث. وأوضح أن هذه البرامج المتخصصة تمثل قاعدة صلبة لتعزيز القدرات الأمنية والتخطيط لمواجهة التحديات.