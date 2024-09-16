«شرطة أبوظبي» تحتفل «بيوم المهندس العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المهندس العالمي والذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، اعتزازاً وتقديراً وعرفاناً بالأدوار المميزة التي يقدمها المهندسون في تنفيذ مشروعات هندسية تنعكس إيجابياً على مسيرة التطوير والتحسين في العمل الشرطي والأمني.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، دعم القيادة الشرطية واهتمامها بتحفيز الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات مشيداً بجهودهم المستمرة في تسخير العلم الحديث والأفكار الإبداعية، ونقلها من التصاميم الورقية إلى أرض الواقع في مشروعات هندسية متميزة تعتز بها القيادة العامة في المشاركة بتميز في النهضة العمرانية والحضارية المتطورة التي تشهدها إمارة أبوظبي، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير سبل الدعم كافة لهم للوصول بمشاريعهم إلى العالمية.

وكرم مدير قطاع المالية والخدمات، المهندسين المتميزين في شرطة أبوظبي، والشركاء الاستراتيجيين من المقاولين والاستشاريين على جهودهم الريادية المتميزة في تنفيذ مشروعات تطويرية وفق أعلى معايير الجودة، وتضمن الحفل استعراض فيديو قصير حول إنجازات إدارة المشاريع الهندسية لهذا العام، حاز إعجاب الحضور.

تكريم

احتفلت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية بيوم المهندس العالمي، وكرمت منتسبيها من المهندسين والمهندسات في حفل أقامته في قاعة التدريب الجوي بالإدارة.