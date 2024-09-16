«شرطة أبوظبي» تطلع نظيرتها في دبي على ممارسات الاستجابة الأمنية

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة دبي على أفضل الممارسات المتبعة والتي تطبقها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في إدارة الحدث الأمني وسرعة الاستجابة وفق أحدث البرامج التقنية الداعمة لمنظومة القيادة والسيطرة وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.

والتقى العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، مع الوفد الزائر برئاسة العقيد عيسى حمزة أهلي، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات بشرطة دبي، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعزيز سبل التعاون، بما يدعم الأهداف المشتركة في مجالات العمل الشرطي والأمني.