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خليفة بن طحنون يحضر افتتاح المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق

خليفة بن طحنون خلال جولته بالمعرض وفي الصورة سهيل المزروعي ومحمد السويدي وكبار الحضور
17 سبتمبر 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)
حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي يُقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستمر حتى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

ورافق معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارة المعرض، كلّ من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة؛ ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة.

وأجرى معاليه جولة في أروقة المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدَمة في قطاع الطاقة والمرافق، وتفقَّد عدداً من أجنحة الشركات المحلية والعالمية الرائدة، التي تعرض حلولاً تكنولوجية مبتكرة في القطاع؛ مؤكّداً معاليه أهمية تعزيز التعاون المشترك من خلال تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول فعّالة للتحديات التي تواجه استدامة قطاعَي المياه والكهرباء؛ مشيراً معاليه إلى حرص والتزام دولة الإمارات بدعم تبنّي الحلول المبتكرة لضمان فاعلية وكفاءة مستقبل قطاع المرافق إقليمياً ودولياً.

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كما أكَّد معاليه، خلال هذه الزيارة، ضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية والشراكات الدولية لتعزيز استدامة وأمن قطاع خدمات المياه والكهرباء، على المستويين المحلي والعالمي.

ويُعدُّ المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وتُنظِّمه شركة «دي إم جي إيفنتس» لتنظيم المعارض تحت شعار «نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق»، منصة رائدة لتبادل الأفكار والرؤى بين صنّاع القرار وقادة قطاع المرافق لمناقشة مستقبل هذا المجال الحيوي. كما يُسلِّط هذا الحدث العالمي الضوء على دور أبوظبي في تعزيز الحوار العالمي والتعاون من أجل استدامة قطاع المرافق.

وتستقطب النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع مرافق المياه والكهرباء، ويُسلِّط الضوء على أحدث التقنيات والتطورات البحثية والخدمات التقنية والمنتجات التي تقود مستقبل القطاع. كما يشهد هذا الحدث العالمي عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الاستراتيجية والتخصُّصية، وتنظيم أكثر من 110 جلسات بمشاركة ما يزيد على 280 متحدثاً و10 وزراء للطاقة والمياه وأكثر من 1400 مندوب وخبير.

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إدارة المرافق
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